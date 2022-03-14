В Китае выявлен применяемый спецслужбами США инструмент кибершпионажа

Китайские специалисты на компьютерах обнаружили троян, который использует Агентство национальной безопасности (АНБ) США.

Об этом написала 4 марта газета Global Times. Источник ссылается на доклад, опубликованный китайским Национальным центром реагирования на компьютерные вирусы.

Специалисты обнаружили троян NOPEN, который позволяет удаленно управлять системами Linux.

С его помощью можно похищать личные данные, иметь полный доступ к файлам, перенаправлять трафик и просматривать информацию на компьютере.

Троян очень сложно обнаружить, и его используют в основном для шпионажа.