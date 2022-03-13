Потребляемая мощность новой видеокарты GeForce RTX 4090 составит 600 Вт

Данные о высоком энергопотреблении сообщил авторитетный инсайдер, при этом он отметил, что эта информация еще требует проверки.

О том, что GeForce RTX 40 будет потреблять большое количество энергии сообщалось уже не раз.

Инсайдер kopite7kimi сообщил, что гигантская RTX 4090 будет иметь TGP в 600 Вт.

Тут стоит отметить, что TGP является показателем требования охлаждения системы с учётом энергопотребление всех компонентов устройства, поэтому TGP в 600 Вт не значит, что видеокарта будет потреблять 600 Вт.

Исходя из всех данных, видеокарты GeForce RTX 40 потребуют серьёзную систему охлаждения, но тут стоит отметить, что для нормальной работы текущая серия GeForce тоже требует мощную систему охлаждения.