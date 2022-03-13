Эксперт Сергей Иванов самыми безопасными мессенджерами назвал FireChat, Bridgefy и Serval Mesh

Сейчас все популярные мессенджеры используют сквозное шифрование, которое считается очень надежным, так как создаются ключи, хранящиеся на смартфонах пользователей. Но есть мессенджеры, которые можно считать максимально надёжными.

Директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов назвал сервисы обмена сообщений, которые не особо интересны хакерам и дают максимальную защиту персональных данных.

Это мессенджеры FireChat, Bridgefy и Serval Mesh. Для обмена сообщениями они используют Bluetooth и Wi-Fi без подключения к глобальной сети.

Однако такие мессенджеры больше подходят для корпораций, так как они работают только в пределах работы собственной сети.