Смартфоны IPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max могут получить старую 12-мегапиксельную камеру

До презентации нового поколения серии iPhone еще достаточно далеко, «купертиновская» компания их должна представить только в сентябре.

Информацию про iPhone 14 инсайдеры начали раскрывать еще в прошлом году, но она пока ничем не подкреплена, и является всего лишь слухами.

В этот раз источник сообщил, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат старые камеры, и это будет 12 Мп датчик Sony IMX703, который сейчас устанавливается в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Ранее сообщалось, что флагманы будут оснащены 48 Мп камерами, которые позволят записывать 8К видео. Эти данные озвучивала компания TrendForce и аналитик Минг-Чи Куо, последний славится своими точными прогнозами.