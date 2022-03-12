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OnePlus представит новый смартфон с поддержкой скоростной 160-Вт зарядки

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OnePlus получит 6,7-дюймовый экран с отверстием по центру для фронтальной камеры.

В основе китайского смартфона будет лежать высокопроизводительная платформа Dimensity 8100 с поддержкой сетей пятого поколения.

Аккумулятор в аппарате установят на 4500 мАч, причем его можно будет заряжать быстрой зарядкой мощностью 160 Вт.

Ранее сообщалось, что смартфон от OnePlus получит экран от китайского производителя дисплеев BOE.

Камера основная будет установлена на 50 Мп, и это будет датчик Sony IMX766. На тыльной стороне будет еще два объектива, но их параметры пока не раскрываются.

Презентация нового смартфона от OnePlus состоится в апреле, но возможно до конца месяца будут раскрыты все подробности про устройство.

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