Hisense представила в Китае новый 65-дюймовый телевизор TV Ace 2023 65E55H

Hisense в Китае провела презентацию 65-дюймового телевизора по невысокой цене.

Модель под названием Hisense TV Ace 2023 65E55H с 4К экраном получила технологию динамической компенсации качества изображения и программное повышения кадровой частоты.

Заявлено, что панель способна отображать картинку с частой 240 Гц. Также есть поддержка 144 и 120 Гц.

Для передачи высокого качества изображения с внешних устройств используется порт HDMI 2.1. На презентации было сказано, что все экраны Hisense TV Ace 2023 65E55H калибруются на заводе, поэтому DeltaE не превышает 1,5.



В основе телевизора лежит четырехядерный процессор, созданный на Cortex-A73. Чип дополнен 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Для подключения к беспроводной сети в телевизоре используется Wi-Fi 6 есть, также модуль NFC для быстрой связки со смартфоном и другими аксессуарами.

В Китае 65-дюймовая панель в пересчете будет стоить 760 долларов.