Компания Xiaomi представила в РФ две камеры безопасности и очиститель воздуха

Xiaomi расширила перечень товаров на российском рынке двумя новыми камерами и очистителем воздуха.

В РФ стартовали продажи камер Mi Camera 2K (Magnetic Mount) и Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p/1080 Set, а также нового очистителя воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4.

Камера Mi Camera 2K получила возможность записывать видео в 2К, причем устройство оснащено функцией ночной съёмки в хорошем качестве.



Вторая камера — Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p является беспроводной. Ее можно устанавливать в любом месте и подключатся к ней удалено.

Эта камера защищена от дождя и снега. В целом ее создавали, чтобы она могла работать в сложных погодных условиях.

Очиститель воздуха является исключительно бытовым прибором, который может обеспечить фильтрацию воздуха от формальдегидов.

В этом режиме скорость очистки составит 150 м3/ч. В обычном режиме через фильтр может пропускаться 500 м3/ч. Xiaomi Smart Air Purifier оснащен датчиком PM2.5 и ионизатором.