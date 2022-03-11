Представили смарт-часы Realme TechLife Watch S100 с мониторингом температуры тела

Realme провела большую презентацию своих новинок, и среди них были показаны доступные смарт-часы под брендом Techlife.

Полное название модели Techlife Watch S100, эти часы на рынке будут предлагаться за 25 долларов, причем они оснащена всем самым необходимым набором для занятия спортом и слежения за состоянием своего здоровья.

В часах есть датчики частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Также установлен термометр для определения температуры кожи и трёхосевой акселерометр.

Новинка получила защиты по стандарту IP68 и 1,69-дюймовый экран. Заявлено, что на одном заряде часы проработают до 12 дней.