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Обновленный Xiaomi Redmi 10 дебютирует 17 марта с 6-нм чипом Snapdragon

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Презентация бюджетного смартфона состоится 17 марта в Индии.
Компания Redmi анонсировала презентацию Redmi 10 образца 2022 года, также была раскрыта внешность устройства. Технические характеристики смартфона были раскрыты уже давно.

Новый Redmi 10 получит экран с каплевидным вырезом, в котором разместится фронтальная камера.

На задней пластикой панели в квадратном блоке установлена четверная камера с главным датчиком на 50 Мп.

Обновленный Xiaomi Redmi 10 дебютирует 17 марта с 6-нм чипом Snapdragon
Экран Redmi 10 2022 будет выполнен по IPS технологии. Его диагональ составит 6,5-дюйма, а кадровая частота 90 Гц.

Ранее еще сообщалось, что в смартфоне будут стереодинамики, NFC, аккумулятор на 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В основе устройства ляжет процессор от компании Snapdragon.

Обновленный Xiaomi Redmi 10 дебютирует 17 марта с 6-нм чипом Snapdragon

Redmi Redmi 10
ASTERA
Выходные данные
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