Серия смартфонов Xiaomi Redmi K50 выйдет на рынок 17 марта 2022 года

Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ уже стали доступны для предзаказа на площадке JD.com, и к этим смартфонам проявили интерес свыше 70 тыс. потенциальных покупателей.

Стоит отметить, что старт продаж намечен на 17 марта, и к этому времени заявку на покупку Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ могут оставить несколько сотен тысяч человек.

Флагманская серия Redmi будет состоять из трех моделей, где базовая получит процессор Snapdragon 870, а старшие Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ уже созданы на производительных Dimensity 8100 и Dimensity 9000.

В AnTuTu уже тестировали Redmi K50 Pro+ и как оказалось этот аппарат набрал балов больше чем Xiaomi 12 на базе Snapdragon 8 Gen 1.