Главная » Новости

Серия смартфонов Xiaomi Redmi K50 выйдет на рынок 17 марта 2022 года

На чтение 1 мин Опубликовано

Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ уже стали доступны для предзаказа на площадке JD.com, и к этим смартфонам проявили интерес свыше 70 тыс. потенциальных покупателей.
Стоит отметить, что старт продаж намечен на 17 марта, и к этому времени заявку на покупку Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ могут оставить несколько сотен тысяч человек.

Флагманская серия Redmi будет состоять из трех моделей, где базовая получит процессор Snapdragon 870, а старшие Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ уже созданы на производительных Dimensity 8100 и Dimensity 9000.

В AnTuTu уже тестировали Redmi K50 Pro+ и как оказалось этот аппарат набрал балов больше чем Xiaomi 12 на базе Snapdragon 8 Gen 1.

Redmi Redmi K50 Redmi K50 Pro
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.