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Компания Google частично ограничила работу магазина Google Play в России

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Полностью Google Play блокировать не стали, но теперь у россиян нет возможности купить платное приложение или игру, а также продлить или оформить подписку.

Google в РФ в магазине Google Play теперь предоставляет только бесплатные приложения.

Все что продавалось теперь недоступно в онлайн-магазине. Изменения в работе сервиса связаны с нарушениями работы платежных систем.

В Google при этом отметили, что ситуация может поменяться в любой момент и сервисы снова станут доступными, а чтобы узнать об этом, следует следить за блогом корпорации.

На YouTube тоже платные сервисы больше недоступны, помимо этого сервис заблокировал монетизацию блогеров из РФ.

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