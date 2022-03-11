Компания Google частично ограничила работу магазина Google Play в России

Полностью Google Play блокировать не стали, но теперь у россиян нет возможности купить платное приложение или игру, а также продлить или оформить подписку.

Google в РФ в магазине Google Play теперь предоставляет только бесплатные приложения.

Все что продавалось теперь недоступно в онлайн-магазине. Изменения в работе сервиса связаны с нарушениями работы платежных систем.

В Google при этом отметили, что ситуация может поменяться в любой момент и сервисы снова станут доступными, а чтобы узнать об этом, следует следить за блогом корпорации.

На YouTube тоже платные сервисы больше недоступны, помимо этого сервис заблокировал монетизацию блогеров из РФ.