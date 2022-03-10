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Компания Toshiba работает над рекордным HDD емкостью 40 терабайт

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От HDD еще долго не откажутся, так как они стоят дешевле SSD вариантов и способны хранить больше информации.
Единственным недостатком HDD можно считать только скорость передачи данных.

В планах Toshiba до 2022 года выпустить HDD, в который можно записать 26 ТБ данных, но на этом японская компания останавливаться не собирается.

Перед собой она ставит цель создать HDD на 40 ТБ, такой накопитель должен появится в 2027 году.

В этом году Toshiba покажет 10-пластинчатый жесткий диск. На нем можно будет хранить до 26 ТБ информации, через несколько лет должен появится 11-пластинчатый диск емкостью 30 ТБ, а к 2027 году емкость еще увеличат.

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