Клавиатура Razer Huntsman Mini Analog получила аналоговые переключатели

Razer выпустила новую клавиатуру с фирменными аналоговыми оптическими переключателями собственной разработки.

Клавиатура Razer Huntsman Mini Analog является очень компактным решением. Среди подобных она лишена цифрового блока, который в игровом режиме зачастую не нужен.

Такие клавиатуры еще называют турнирными, так как они компактные и легко помещаются в рюкзак.

В Razer Huntsman Mini Analog используются переключатели Razer Huntsman V2 Analog, которые позволяют настроить несколько действий при ходе клавиши, тем самым адаптируя клавишу для разных действий в зависимости от стиля игры.

Можно выставить срабатывания 1,5 мм, или 3,6 мм, все зависит от пожелания пользователя и его предпочтений.

Также есть режим двойного срабатывания, который пригодится если нужно в игре одной клавишей сразу выполнить два действия.