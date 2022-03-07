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Volvo Cars испытает в городе беспроводную зарядку для электромобилей

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Компания Volvo в Гетеборге протестирует беспроводные зарядки для электрокаров, их будут эксплуатировать в течении трех лет.

Причем пользоваться ими будет таксомоторная компания Cabonline, в распоряжении которой поступили Volvo XC40 Recharge со специальным приемником для беспроводной зарядки.

В Volvo рассчитывают, что в такси их авто будут проезжать по 100 000 км, таким образом компания еще узнает долговечность своих авто.

Беспроводные зарядки предоставила компания Momentum Dynamics. Они их встроили в проезжую часть, и при парковке Volvo XC40 Recharge в нужном месте, будет автоматически начинаться зарядка аккумулятора.

Мощность станции более 40 кВт, за сколько она будет заряжать аккумуляторы кроссоверов пока неизвестно.

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