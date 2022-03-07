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Из-за взлома NVIDIA на компьютерах появятся новые вирусы

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NVIDIA не смогла предотвратить утечку данных с внутренней системы, из-за чего скоро может появиться большое количество новых вирусов.
Хакеры у NVIDIA смогли похитить файлы, в которых оказались сертификаты подписи кода компании.
Это позволяет создать опасные вирусы.

Администраторам компаний посоветовали следить за обновлением и произвести дополнительную защиту компьютеров.

Так как операционная система Windows автоматически пропускает обновление драйверов с подписанными сертификатами, которые были выпущены от 29 июля 2015 года. С обновлением драйверов в систему может проникнуть опасный вирус.

Стоит отметить, что антивирусы распознают похищенные сертификаты, и вовремя останавливают обновление.

Nvidia
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