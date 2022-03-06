Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A13

Samsung показала не только Galaxy A23, но также младшую модель Galaxy A13.

Этот аппарат на рынке будет предлагаться в нескольких конфигурациях с 3,4 и 6 ГБ оперативной памяти и от 32 до 128 ГБ постоянной памяти.

Известно, что на европейском рынке Samsung Galaxy A13 в версии 4/64 ГБ памяти стоит около 190 евро, а за версию 4/128 ГБ придется заплатить на 20 евро больше.

В основе бюджетного смартфона лежит восьмиядерный процессор, имя которого компания не раскрывает, но указывает, что Galaxy A13 может работать в сетях четвертого поколения.

Экран в Galaxy A13 4G установлен диагональю 6,6-дюйма, его разрешение составляет 1080х2408 пикселей, а частота обновления 60 Гц.

В верхней части дисплея находится 8 Мп камера, а на задней панели расположены четыре модуля – 50, 5, 2 и 2 Мп.

Причем аппарат лишен выступа блока основной камеры. Заряжать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч можно с помощью 25-ватной зарядки. Сроки выхода смартфона на европейский рынок пока не называют.