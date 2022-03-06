Компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A23

У компании Samsung самыми популярными во всем мире смартфонами считаются модели серия Galaxy A. Эта серия уже давно пользуется на рынке высоким спросом, и в ней порой чаще чем у флагманов появляются передовые решения.

Сегодня корейский производитель представил новые модели смартфонов Galaxy A, среди них есть Galaxy A23.

Новинка на рынке придет на смену Galaxy A22, и судя по характеристикам, она будет еще популярнее предшественника.

В Galaxy A23 установили 6,6-дюймовый экран с разрешением 2408х1080 пикселей и вырезом под фронтальную камеру с датчиком на 8 Мп.

В основе новинки лежит процессор, имя которого не раскрывается, указано, что аппарат работает в сетях четвёртого поколения.

Смартфон получил от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной.

Есть поддержка карт памяти формата MicroSD. Под «капотом» также располагается аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

На тыльной стороне разместили камеры с четырьмя объективами. Основной датчик в устройстве на 50 Мп, остальные на 5, 2 и 2 Мп.

Работать Galaxy A23 будет под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.