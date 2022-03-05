Главная » Новости

Google случайно раскрыла характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M23 5

На чтение 1 мин Просмотров 135 Опубликовано

Samsung Galaxy M23 5G ранее уже был замечен в базах регуляторов FCC, NBTC и Bluetooth SIG.
Теперь аппарат случайно раскрыла компания Google. Бюджетный смартфон появился в списке Google Play Console, за счет чего стали достоверно известны некоторые его характеристики.

Так, в Samsung Galaxy M23 5G будет процессор Snapdragon 750G с поддержкой сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч с возможностью зарядки блоком питания на 25 Вт.

Работать Samsung Galaxy M23 5G будет под управлением Android 12. Презентация бюджетного корейского аппарата состоится в ближайшее время.

Samsung Samsung Galaxy M23 5G
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.