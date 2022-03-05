Google случайно раскрыла характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M23 5

Samsung Galaxy M23 5G ранее уже был замечен в базах регуляторов FCC, NBTC и Bluetooth SIG.

Теперь аппарат случайно раскрыла компания Google. Бюджетный смартфон появился в списке Google Play Console, за счет чего стали достоверно известны некоторые его характеристики.

Так, в Samsung Galaxy M23 5G будет процессор Snapdragon 750G с поддержкой сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч с возможностью зарядки блоком питания на 25 Вт.

Работать Samsung Galaxy M23 5G будет под управлением Android 12. Презентация бюджетного корейского аппарата состоится в ближайшее время.