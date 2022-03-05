Пользователи рассказали, какой функции в смартфонах им не хватает

Android Authority провели опрос среди пользователей, который показал каких именно функций не хватает в современных смартфонах.

Более 36% опрошенных высказались за возврат в аппараты возможность смены аккумулятора собственными силами.

Это позволило бы сэкономить на обращении в сервисный центр для замены аккумулятора, а также использовать две батареи, тем самым оставаться на связи и не носить с собой внешний аккумулятор большого размера.

Еще 23% опрошенных проголосовали за слот для microSD, так как это позволяет расширить объём памяти устройства и не пользоваться облачными хранилищами.

За возврат 3,5 мм разъёма для наушников проголосовали 22,8% пользователей. Они считают, что стандартный разъем позволяет использовать проводные наушники, а не беспроводные, которые нужно отдельно заряжать.

9,23% высказались за ИК-порт и 4,26% за физическую клавиатуру.