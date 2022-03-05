Опубликованы первые подробности о новом фитнес‑браслете Xiaomi Mi Band 7

Презентация нового поколения фтнес-браслета Xiaomi Mi Band должна состоятся весной. Когда точно пока неизвестно, но ожидается что показ проведут в конце весны.

Сетевые инсайдеры раскрыли некоторые подробности про Xiaomi Mi Band 7.

Как и предполагалось, браслет получит увеличенный в размерах AMOLED-дисплей и функцию Always On Display.

По данным информатора, в режиме Always On Display будет несколько вариантов циферблатов. Также большое количество циферблатов появится в обычном режиме работы устройства.

В программном коде Mi Band 7 было еще найдено упоминание GPS, но пока точно не известно появится ли этот модуль в Mi Band 7, но его ожидали еще в Mi Band 6.

Пишут еще про реализацию «умного» будильника, который будет отслеживать фазы сна и будить пользователя во время легкой фазы, примерно за полчаса до установленного времени.