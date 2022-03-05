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Infinix пообещала до 14 марта удерживать низкие цены на смартфоны в РФ

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Цены на свою продукцию компания Infinix обещает удерживать до 14 марта.
Акции на низкие цены будет действовать в розничных магазинах DNS, Ozon, RBT, WildBerries и Ситилинк.

В Infinix утверждают, что интересы пользователей всегда в приоритете, но из-за высокого спроса и роста стоимости доллара, цены на аппараты компания долго удерживать не сможет.

Сейчас бренд Infinix на российском рынке представлен линейками SMART, HOT, NOTE и ZERO, последняя является флагманской и порадует пользователей хорошими фотовозможностями и высокой производительностью.

 

Infinix
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