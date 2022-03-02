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Геймеры в РФ не могут совершать покупки в Steam, PlayStation Store и Nintendo

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Российские владельцы консолей теперь не могут приобретать игры, также невозможно купить лицензию в Steam.
При попытке оплатить игру в магазине PlayStation Store и Nintendo, пользователи видят сообщение об отклонении транзакции.

Проблемы возникают, если пытаться оплатить картой выданной российским банком. Пока неизвестно, можно ли купить игру на Xbox. Эта платформа в РФ не очень популярная, и от владельцев этой консоли жалобы пока не поступали.

В Nintendo eShop еще вчера рекомендовали приобретать коды загрузки игр. Что касается Steam, то это крупнейшая в мире площадка для игр и является самой популярной.

Напомним, в России есть магазин игр MY.GAMES, но в нем очень мало проектов в сравнении с Steam.

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