Геймеры в РФ не могут совершать покупки в Steam, PlayStation Store и Nintendo

Российские владельцы консолей теперь не могут приобретать игры, также невозможно купить лицензию в Steam.

При попытке оплатить игру в магазине PlayStation Store и Nintendo, пользователи видят сообщение об отклонении транзакции.

Проблемы возникают, если пытаться оплатить картой выданной российским банком. Пока неизвестно, можно ли купить игру на Xbox. Эта платформа в РФ не очень популярная, и от владельцев этой консоли жалобы пока не поступали.

В Nintendo eShop еще вчера рекомендовали приобретать коды загрузки игр. Что касается Steam, то это крупнейшая в мире площадка для игр и является самой популярной.

Напомним, в России есть магазин игр MY.GAMES, но в нем очень мало проектов в сравнении с Steam.