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MediaTek стал крупнейшим поставщиком процессоров для Android в США

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MediaTek за год смогла существенно нарастить свою долю на рынке, при этом в годовом сравнении ее доля стала ниже.
Специалисты IDC раскрыли лидера процессоров для смартфонов среди Android.

По данным аналитического отдела IDC, в четвертом квартале MediaTek заняла долю 51%, еще 47% досталось Qualcomm, остальное принадлежит Samsung. Стоит учесть, что Apple в этом отчете не присутствует.

Достичь высоких показателей MediaTek позволили бестселлеры среди Android смартфонов на рынке США, а это Motorola Moto G Pure, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A32 и T-Mobile Revvl V+. Все эти смартфоны стоят до 400 долларов. Конечно лидером смартфонов на американском рынке остается Apple, которая занимает больше половины всего рынка США.

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