В России начались продажи недорогого смартфона Poco M4 Pro

Китайский бренд Poco на российском рынке начал продажи нового недорого смартфона Poco M4 Pro. Этот аппарат в продаже появился не только в России, но также и в других странах мира.

У нас новинку можно приобрести за 22 500 рублей, но такой ценник будет действовать со 2 по 6 марта в магазинах po.co, «Ситилинк», Ozon и Wildberries.

Рекомендованная розничная цена на смартфон составляет 25 000 и 28 000 рублей за версии 6/128 и 8/256 ГБ соответственно.

В Poco M4 Pro установлен 6,43 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. На тыльной панели находится тройная камера с основным фотодатчиком на 64 Мп.

Также аппарат получил стереодинамики, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и ИК-излучатель.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio G96. Работает Poco M4 Pro под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 13.