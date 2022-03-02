Эксперт Пермяков: в РФ могут перейти на китайские бренды вместо Apple и Google

Текущие санкции позволят развиваться отечественным разработчикам, а сервисы Apple и Google, включая их платежные системы и устройства можно заменить китайскими.

По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова, текущая ситуация может дать хороший шанс отечественным разработчикам.

Стоит напомнить, что большинство смартфонов выпущены и разработаны китайскими компаниями, и даже если Apple полностью заблокирует доступ к своим сервисам, то на их место придут китайские.

Также стоит вспомнить, что китайские компании выпускают ноутбуки, смарт-часы и другую электронику.

Пермяков пока советует не спешить с покупкой дорогих смартфонов. Он говорит, что стоит подождать, или купить аппарат средней ценовой категории, причем можно выбрать не только Android, но также Harmony OS, которая разработана Huawei, у нее есть собственный магазин приложений, и в нем есть все самое необходимое.