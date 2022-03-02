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Гражданам в РФ рассказали, как осуществлять платежи и переводы в условиях санкций

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Платежные системы прекратили работать на смартфонах россиян, но оплатить покупки и услуги не могут только клиенты банков, которые попали под санкции.
Как пишут «Известия», сейчас прекратили работать системы Apple Pay и Google Pay, но в России действуют и другие платежные системы, которые можно использовать на смартфонах, но только под управлением Android.

Apple Pay на iPhone невозможно заменить. В этой операционной системе такой возможности нет в отличие от Android.

Эксперты россиянам рекомендуют зарубежные Apple Pay и Google Pay, заменить на Mir Pay, которая полностью отечественная и не попадет под санкции, к тому же она является очень безопасной.

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