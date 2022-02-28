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В операционной системе Windows 11 сломалось меню «Пуск»

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Microsoft в последнем обновлении Windows 11 добавила много нового, но с обновлением на компьютеры пользователей пришли и ошибки в работе служб и приложений.
В сети стали появляться жалобы, что после установки обновления KB5010414 меню «Пуск» начало вести себя очень странно.

Пишут что «Пуск» сразу скрывается, если навести курсор мышки на приложение на панели задач.

Также сообщают, что «Пуск» открывается, но остается пустым.

Причем все это происходит если запускать пуск мышкой, тогда как при нажатии кнопки «Пуска» на клавиатуре ничего подобного не происходит.

Пользователи предполагают, что проблема в работе «Пуска» связана с конфликтом некоторых виджетов и приложений, которые пользователи закрепили на панели задач.

Windows 11
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