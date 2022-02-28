IPhone 13 Pro Max стали продавать в России почти за 222 тысячи рублей

Магазин re:Store носит статус Apple Premium Reseller, по правилам он должен держать рекомендованные розничные цены от производителя.

На сайте re:Store поняли цены на iPhone 13 и iPhone 13 Pro, при этом в официальном магазине Apple цены на смартфоны пока остались без изменений.

Теперь самый дорогой смартфон от Apple на российском рынке стоит 221 990 руб., при том что его рекомендованная розничная цена установлена 159 990 руб.

Цена в re:Store не изменилась только на базовую версию iPhone 13. В онлайн-магазине указана цена 74 990 рублей, но самого смартфона нет в наличии.