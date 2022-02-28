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Компания Samsung представила ноутбуки Galaxy Book второго поколения

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Samsung представила новое поколение Galaxy Book, новинки под названием Galaxy Book 2 Pro и Galaxy Book 2 Pro 360 с 1 апреля появятся в продаже.

Galaxy Book 2 Pro и Galaxy Book 2 Pro 360 на рынке будут предлагаться по цене от 1050 и 1250 долларов соответственно. Также будет доступна более дешевая модель — Galaxy Book 360, ее желающие могут купить за 900 долларов.

Galaxy Book 2 Pro и Galaxy Book 2 Pro 360 предложат с экранами 13,3 или 15,6-дюймов, Galaxy Book 360 получил только 13,3-дюймовую версию.

Не зависимо от размера экрана разрешение дисплея будет 1920х1080 пикселей, причем производитель решил устанавливать только AMOLED матрицы.

В основе ноутбуков лежит процессор Intel Core i5 или Core i7 12-го поколения, оперативной памяти может быть установлено до 32 ГБ, а накопитель до 1 ТБ.

Версии с 13,3-дюймовым экраном будут только с интегрированной в процессор графикой, а 15,6-дюймовые еще получат дискретную карту Arc Alchemist.

Samsung Samsung Galaxy Book
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