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Официально представлены новые флагманские смартфоны Honor Magic4

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Honor провела презентацию своих настоящих камерофонов Magic 4 и Magic 4 Pro. До презентации были раскрыты некоторые особенности моделей и все они подтвердились на презентации.
Китайские новинки созданы на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1 и оснащены OLED дисплеями выполненными по технологии LTPO.

Главной особенностью Magic 4 и Magic 4 Pro являются камеры, которые похожи. Главный фотомодуль аппаратов 50 Мп оптического формата 1/1,56 дюйма и совмещен с широкоугольным объективом.

Второй датчик тоже 50 Мп, но уже оптического формата 1/2,5 дюйма, его совместили со сверхширокоугольной оптикой c углом обзора 122 градуса.

Третья матрица камеры на 64 Мп с оптическим форматом 1/2 дюйма и перископным объективом, он обеспечивает оптический зум 3,5 и 100-кратный цифровой зум.
Четвертый датчик является 3D ToF камерой.

В Honor Magic 4 камеры отличается только в третьем датчике, и там это 8 Мп сенсор с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом.

Официально представлены новые флагманские смартфоны Honor Magic4

Экраны у смартфонов идентичные – 6,81-дюймовые с разрешением 2664х1224 пикселя и максимальной яростью 1000 кд/кв.м.

В экране Magic 4 установлен одинарный 12 Мп датчик фронтальной камеры. В старшей версии он уже двойной – 12 Мп и дополнительный для измерения глубины сцены.

Под экраном флагманов находится сканер отпечатка пальца. Китайская компания решила использовать ультразвуковой датчик второго поколения от компании Qualcomm.

Официально представлены новые флагманские смартфоны Honor Magic4

Аппараты еще отличаются защитой. Так, в Magic 4 реализовали IP54, а в старшей версии обеспечили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Honor Magic 4 Pro получил батарею на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, в Magic 4 аккумулятор больше – 4800 мАч, но его можно заряжать максимум 66 Вт зарядкой.

Работают смартфоны под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом Magic UI 6.0.

Honor Magic 4 на европейском рынке будет стоить от 900 евро за версию 8/256 ГБ, Magic 4 Pro с таким объёмом памяти уже оценивается в 1100 евро.

Самыми дорогими будут модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Официально представлены новые флагманские смартфоны Honor Magic4 Официально представлены новые флагманские смартфоны Honor Magic4 Официально представлены новые флагманские смартфоны Honor Magic4

Honor Honor Magic 4 Honor Magic 4 Pro
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