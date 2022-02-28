Официально представлены новые флагманские смартфоны Honor Magic4

Honor провела презентацию своих настоящих камерофонов Magic 4 и Magic 4 Pro. До презентации были раскрыты некоторые особенности моделей и все они подтвердились на презентации.

Китайские новинки созданы на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1 и оснащены OLED дисплеями выполненными по технологии LTPO.

Главной особенностью Magic 4 и Magic 4 Pro являются камеры, которые похожи. Главный фотомодуль аппаратов 50 Мп оптического формата 1/1,56 дюйма и совмещен с широкоугольным объективом.

Второй датчик тоже 50 Мп, но уже оптического формата 1/2,5 дюйма, его совместили со сверхширокоугольной оптикой c углом обзора 122 градуса.

Третья матрица камеры на 64 Мп с оптическим форматом 1/2 дюйма и перископным объективом, он обеспечивает оптический зум 3,5 и 100-кратный цифровой зум.

Четвертый датчик является 3D ToF камерой.

В Honor Magic 4 камеры отличается только в третьем датчике, и там это 8 Мп сенсор с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом.

Экраны у смартфонов идентичные – 6,81-дюймовые с разрешением 2664х1224 пикселя и максимальной яростью 1000 кд/кв.м.

В экране Magic 4 установлен одинарный 12 Мп датчик фронтальной камеры. В старшей версии он уже двойной – 12 Мп и дополнительный для измерения глубины сцены.

Под экраном флагманов находится сканер отпечатка пальца. Китайская компания решила использовать ультразвуковой датчик второго поколения от компании Qualcomm.

Аппараты еще отличаются защитой. Так, в Magic 4 реализовали IP54, а в старшей версии обеспечили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Honor Magic 4 Pro получил батарею на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, в Magic 4 аккумулятор больше – 4800 мАч, но его можно заряжать максимум 66 Вт зарядкой.

Работают смартфоны под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом Magic UI 6.0.

Honor Magic 4 на европейском рынке будет стоить от 900 евро за версию 8/256 ГБ, Magic 4 Pro с таким объёмом памяти уже оценивается в 1100 евро.

Самыми дорогими будут модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.