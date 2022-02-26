Планшет Xiaomi Mi Pad 5 с Windows 11 ARM появился в бенчмарке Geekbench

Microsoft Windows 11 может работать на планшетах под управлением Android, но не на всех.

Xiaomi Mi Pad 5 способен работать под управлением Xiaomi Mi Pad 5, так у него установлен производительный процессор Snapdragon 860 с графическим ядром Adreno 640 и 6 ГБ оперативной памяти.

Недавно этот планшет под управлением Windows 11 протестировали в Geekbench V5.

В синтетическом тесте устройство набрало 456 баллов в одноядерном тесте и 1992 балла в многоядерном тесте.

Это неплохие результаты, особенно если учесть, что официально устройство не поддерживается Microsoft, и для некоторого оборудования нет нормальных драйверов.