Oppo представила планшет Oppo Pad с чипом Snapdragon 870 и дисплеем 120 Гц за $360

Oppo сегодня представила планшет под названием Oppo Pad, на китайском рынке он будет конкурировать с Xiaomi Pad.

Китайская новинка создана на платформе Snapdragon 870, которая дополнена как минимум 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 3.1.

Экран в планшете 11-дюймовый, его разрешение составляет 2560х1600 пикселей, а частота обновления 120 Гц. Заявленная максимальная яркость 480 кд/кв.м..

На задней панели планшета находится 13 Мп камера, с фронтальной стороны установили 8 Мп датчик. Аппарат также оснащен аккумулятором на 8360 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Она позволяет зарядится планшету за 116 минут.

Oppo Pad оснащен четырьмя динамками с поддержкой Dolby Atmos. Также в устройстве есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Работает новинка под управлением Android 11 c оболочкой ColorOS for Pad.

Планшет может работать с подключаемой клавиатурой и стилусом, который заряжается от планшета беспроводным способом и распознает до 4096 степеней нажатия. Подключение клавиатуры происходит по Bluetooth.

Oppo Pad будет продаваться в трех конфигурациях 6/128 ГБ, 6/256 ГБ и 8/256 ГБ. Стоимость аппарата будет $360, $425, и $470 соответственно. Стилус к планшету будет доступен отдельно за $80. В Китае Oppo Pad поступит в продажу 3 марта.