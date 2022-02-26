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Платформа Twitch прекратила выплаты на российские счета

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Контент-мейкер Владимир Братишкин в своем Telegram-канале написал, что стриминговая платформа Twitch больше не позволяет вывести денежные средства на российские банковские карты.

Twitch официальных заявлений пока не делала, и российских стримеров не оповещала об изменениях.

Если действительно платформа наложила ограничения на вывод средств, то контент-мейкеры не смогут вывести денежные средства и получать доход от подписок и рекламы

Ранее такая проблема наблюдалась со стримерами с Ближнего Востока, тогда в Twitch заявили, что выплаты прекратились с неопределенной налоговой информацией, которую предоставили пользователи при регистрации.

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