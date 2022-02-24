Раскрыты изображения и характеристики планшета Realme Pad Mini

Realme готовит новый планшет, который будет назваться Realme Pad Mini. В сети показали тыльную сторону устройства. В частности, был продемонстрирован вариант серебристого цвета.

Realme Pad Mini получит выступающий блок камеры с 8 Мп датчиком. На правой стороне разместят кнопку питания и качельку регулировки громкости, а логотип будет в нижнем правом углу.

По данным инсайдера, Realme Pad Mini получит 8,7-дюймовый дисплей, процессор Unisoc T616, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Еще ожидается выпуск версии с 3 ГБ оперативной памяти. Устройство будет тонким – 7,6 мм, что на 0,7 мм тоньше чем Realme Pad.

Realme Pad Mini к сети будет подключаться только по Wi-Fi.