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Раскрыты изображения и характеристики планшета Realme Pad Mini

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Realme готовит новый планшет, который будет назваться Realme Pad Mini. В сети показали тыльную сторону устройства. В частности, был продемонстрирован вариант серебристого цвета.

Realme Pad Mini получит выступающий блок камеры с 8 Мп датчиком. На правой стороне разместят кнопку питания и качельку регулировки громкости, а логотип будет в нижнем правом углу.

По данным инсайдера, Realme Pad Mini получит 8,7-дюймовый дисплей, процессор Unisoc T616, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Еще ожидается выпуск версии с 3 ГБ оперативной памяти. Устройство будет тонким – 7,6 мм, что на 0,7 мм тоньше чем Realme Pad.

Realme Pad Mini к сети будет подключаться только по Wi-Fi.

Раскрыты изображения и характеристики планшета Realme Pad Mini

Realme Realme Pad Mini
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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