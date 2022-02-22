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Минцифры РФ не может пристроить 312 тыс. планшетов с операционной системой «Аврора»

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Ранее все эти 312 тыс. планшетных компьютеров с ОС «Аврора» использовал Росстат для переписи населения.
Теперь большое количество устройств никому не нужно. Минцифры хотят передать их другим ведомствам до 1 сентября, но их никто не хочет брать даже даром. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

В текущем состоянии планшеты не приспособлены для работы в других структурах. Например, в МВД готовы принять планшеты, но только если они будут доработаны, и будут приспособлены для работы с информационной системой обеспечения деятельности МВД. Кроме этого, в планшетах должны установить сканер отпечатка пальца.

Минздраву и Министерству просвещения планшеты тоже не нужны в текущем состоянии, так как для работы этим ведомствам нужно специальное программное обеспечение, а для его разработки под «Аврору» нужно время и дополнительные средства.

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