Операционная система Windows 11 оказалась менее популярной, чем Windows 8.1

Windows 11 несмотря на «громкую» рекламу пока не способна обойти даже давно вышедшие ОС Windows.

Еще в декабре появилась информация, что Windows 11 на ПК заняла долю 8,5%, но данные Statcounter за прошлый год свидетельствуют о другом.

По данным специалистов, доля Windows 11 сейчас составляет всего 2,6%, а это больше чем доля Windows 8 и Windows XP, но меньше чем у Windows 8.1.

Для сравнения на компьютерах сейчас доля Windows 7 в пять раз больше чем Windows 11.

Стоит отметить, что отчет Statcounter более точный, так как Statcounter это счетчик присутствует на более двух миллионах сайтов, и он определят версию ОС Windows.