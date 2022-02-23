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Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы прямо с компьютера

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Skype у пользователей уже давно не пользуется большой популярностью, при этом это все еще очень востребованный сервис, о котором компания Microsoft не забыла.
Разработчики Skype добавили в сервис новые функции, среди которых возможность совершать вызов в службу спасения через компьютер.

Позвонить на короткий номер спасения можно в США, Австралии, Великобритании, Дании и Финляндии.

Данная возможность работает с рядом ограничений. Звонок невозможно совершить, если нет стабильного интернет-соединения, и пользователь должен находится в регионе, где именно работают звонки в службу спасения со Skype.

В остальных случаях приоритет для звонка лучше отдать стационарному телефону или мобильному.

Помимо этого, в Skype появилась возможность отправлять пятиминутные голосовые сообщения, тогда как раньше продолжительность сообщения была не более 2 минут.

Skype
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