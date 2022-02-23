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Опасный троян CryptBot распространяется с помощью сложных пиратских сайтов

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Троян CryptBot стал только совершенней и опасней, его создатели ведут поддержку опасного программного обеспечения и оптимизируют его для работы в установленной среде.
Как пишут исследователи Ahn Lab, троян недавно получил серьезное обновление, с которым убрали ненужные функции, чтобы он занимал меньше места на компьютере, а также провели его оптимизацию.

CryptBot создан для работы на компьютерах под управлением Windows. Программу распространяют через сайты, на которых якобы есть «кряки» для игр или очень популярного софта, также троян можно подхватить на сайтах, где доступно для бесплатного скачивания пиратское ПО.

Помимо того, что разработчики регулярно обновляют CryptBot, они еще ведут частое обновление командного сервера и сайты-дропперы.

CryptBot с компьютера крадет историю браузеров, учетные данные, файлы cookies, данные криптовалютных кошельков и данные банковских карт.

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