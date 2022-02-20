В описании приложений в Play Маркет начали указывать совместимую версию Android

В версии Google Play для мобильных устройств появилась информация о совместимости приложения с версией Android.

Такая информация была ранее видна только в веб-версии магазина приложений для Android-смартфонов.

Теперь функция есть и в Google Play для мобильной версии.

Для того чтобы узнать совместима программа с версией Android, нужно зайти в раздел «О приложении».

Именно там теперь указывается не только версия ПО, его последнее обновление, но также и совместимость.

Нововведение появилось в Google Play версии 29.2.13, но оно пока доступно не во всех регионах мира.