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В описании приложений в Play Маркет начали указывать совместимую версию Android

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В версии Google Play для мобильных устройств появилась информация о совместимости приложения с версией Android.

Такая информация была ранее видна только в веб-версии магазина приложений для Android-смартфонов.

Теперь функция есть и в Google Play для мобильной версии.
Для того чтобы узнать совместима программа с версией Android, нужно зайти в раздел «О приложении».

Именно там теперь указывается не только версия ПО, его последнее обновление, но также и совместимость.

Нововведение появилось в Google Play версии 29.2.13, но оно пока доступно не во всех регионах мира.

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