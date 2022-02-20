Смартфон Doogee S98 получит 2 экрана и камеру ночного видения

MediaTek готовится выпустить новую бюджетную однокристальную систему, которая придет на смену 12-нанометровой Helio G96 и уже известно, какие смартфоны первыми получат новейший чип.

Платформа от MediaTek будет 6-нанометровой и первой ее получат защищенные смартфоны от Doogee.

Помимо появления информации про процессор источник показал внешность Doogee S98 и раскрыл его основные характеристики.



Аппарат получит массивный корпус, защищенный от падений по военному стандарту MIL-STD-810G, также смартфон защищен от пули и воды по стандартам IP68/IP69K.

Экран в смартфоне будет 6,3-дюймовый с разрешением Full HD+. В верхней части экрана в каплевидном вырезе будет 16 Мп камера, а на тыльной стороне установили три датчика на 64, 8 и 20 Мп, причем последний может записывать видео ночью по типу камер видеонаблюдения, а для этого в аппарате разместили инфракрасные светодиоды.

Главной особенностью Doogee S98 стал круглый экран на тыльной стороне, который можно использовать для вывода уведомлений, как часы или видоискатель.

О ценах на Doogee S98 пока ничего неизвестно, смартфон представят весной 2022 года.