Процессоры Ryzen 6000 получили поддержку USB 4 со скоростью 40 Гбит/с

Процессоры Intel сейчас поддерживают интерфейс Thunderbolt 4.

AMD скоро начнет продажи гибридных процессоров Ryzen 6000, которые уже могут работать со скоростным интерфейсом USB 4, обеспечивающим передачу данных 40 Гбит/с и мощность до 240 Вт.

Для пользователей новые изменения особо не принесут ничего нового, так как USB 4 и Thunderbolt 4 это одно и тоже и подключение у них одинаковое – USB-C.

Скорее всего Ryzen 6000 с полноценным USB-C с интерфейсом USB 4 будут только в самых дорогих моделях, тогда как до массовых ноутбуков новая технология доберется скорее всего в следующем году.