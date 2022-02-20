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Флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra с Snapdragon 8 Gen 1 Plus может выйти этим летом

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В Сети появились новые данные о Xiaomi 12 Ultra. Этот аппарат засветился под каталожным номером Xiaomi L2S, а сетевой информатор Digital Chat Station написал, на каком процессоре будет работать флагман.
Каталожный номер Xiaomi L2S указывает на существование Xiaomi 12 Ultra, так как Xiaomi 12 Pro обладает номером L2, а Mi 10 Ultra проходил под каталожным номером L1S.

Конечно это не означает что Xiaomi 12 Ultra выйдет именно под таким названием.

Но то что аппарат получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 1+ можно не сомневаться.

Авторитетный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi 12 Ultra получит чип Qualcomm SM8475, тогда как у Xiaomi 12 Pro сейчас установлен процессор SM8450 (Snapdragon 8 Gen 1).

Snapdragon 8 Gen 1+ будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу TSMC, а сам флагманский смартфон выйдет не раньше третьего квартала 2022 года.

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