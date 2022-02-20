Планшет ASUS Vivobook 13 Slate OLED с присоединяемой клавиатурой оценили в 58 тысяч рублей

Asus на российский рынок привела планшет с присоединяемой клавиатурой и OLED экраном.

Новинка позиционируется как универсальное устройство для работы и развлечений.

Модель под названием Vivobook 13 Slate OLED (T3300) работает под управлением Windows 11, поддерживает стилус и имеет четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Vivobook 13 Slate OLED оснащен 13,3 дюймовым экраном с Full HD разрешением и 100% цветового пространства DCI-P3. Также реализована технология Dolby Vision.

В основе новинки лежит процессор Intel Pentium Silver N6000 и как минимум 4 ГБ оперативной памяти, максимальный поддерживаемый объём ОЗУ – 8 ГБ.

Флеш-накопитель может быть установлен на 128 или 256 ГБ. Для подключения устройств предусмотрено два порта USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

В РФ Vivobook 13 Slate OLED можно заказать по цене 58 000 рублей.