Нейросеть AlphaCode вошла в 54% лучших разработчиков в соревновании по программированию

Лаборатория DeepMind, входящая в состав концерна Alphabet, продемонстрировала возможности искусственного интеллекта в программировании.

Специалисты разработали искусственный интеллект AlphaCode, способный писать компьютерный код.

Возможности системы уже показали на конкурсах Codeforces, и в результате AlphaCode показала результаты среднего уровня участника.

Несмотря на такие возможности AlphaCode не способен заменить программиста, так как система работает по четко заданным алгоритмам, в то время как человек способен креативно мыслить и применять нестандартные решения.

Специалисты DeepMind намерены и дальше развивать свое творение, и возможно AlphaCode в будущем будет работать над стандартными решениями, что значительно облегчит и ускорить написание компьютерного кода.