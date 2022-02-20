Главная » Новости

Нейросеть AlphaCode вошла в 54% лучших разработчиков в соревновании по программированию

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Лаборатория DeepMind, входящая в состав концерна Alphabet, продемонстрировала возможности искусственного интеллекта в программировании.
Специалисты разработали искусственный интеллект AlphaCode, способный писать компьютерный код.

Возможности системы уже показали на конкурсах Codeforces, и в результате AlphaCode показала результаты среднего уровня участника.

Несмотря на такие возможности AlphaCode не способен заменить программиста, так как система работает по четко заданным алгоритмам, в то время как человек способен креативно мыслить и применять нестандартные решения.

Специалисты DeepMind намерены и дальше развивать свое творение, и возможно AlphaCode в будущем будет работать над стандартными решениями, что значительно облегчит и ускорить написание компьютерного кода.

AlphaCode
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.