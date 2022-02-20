Сборка нового iPhone SE идёт полным ходом

Foxconn является основным контрактным сборщиком смартфонов компании Apple.

Сейчас фабрика Foxconn сосредоточена на производстве iPhone SE 2022 и как сообщил источник, почти 100 000 человек были на фабрике во время празднования Китайского Нового года.

За сверхурочные и основной зарплаты работникам пообещали заплатить еще премию в размере 470 долларов.

iPhone SE 2022 должны представит весной текущего года, некоторые сетевые информаторы уверены что аппарат будет стоить на рынке 300 долларов, что на 100 дешевле чем текущая версия iPhone SE.

Если эта информация подтвердится, то iPhone SE 2022 с 5G переманит с Android огромное количество пользователей.