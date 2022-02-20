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Honor выпустила в РФ робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R1

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Honor на российском рынке объявила о старте продаж робота-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner R1.
Эту модель китайский производитель предлагает приобрести за 14 990 рублей. За такую стоимость покупатель получит отличного помощника с функцией влажной уборки.

Honor Choice Robot Cleaner R1 высотой всего 7,9 см, что позволяет ему заезжать под мебель и убирать в труднодоступных местах.

Мощность всасывания пылесоса до 2600 Па, а автономная работа до 120 минут. Для того чтобы пылесос полностью зарядился, потребуется 4 часа.

Управлять новинкой можно через приложение Honor Choice, где можно настроить расписание уборки, место уборки и выбрать режим уборки (всего доступно 8 режимов).

Honor Choice Robot Cleaner R1 получил контейнер для мусора емкостью 510 мл и резервуар для воды объемом 300 мл, а этого будет достаточно, чтобы полностью убрать большую трехкомнатную квартиру.

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