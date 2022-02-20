Смартфон IPhone 13 подешевел в России до 60 тысяч рублей

Смартфоны компании Apple в России всегда пользовались большим спросом, причем американский производитель на нашем рынке уже давно не занимает лидирующую позицию, но его продажи все еще остаются высокими.

Спросом пользуются все модели iPhone.

Сейчас актуальной моделью считается iPhone 13, который на рынке предлагается с 24 сентября 2021 года.

На старте продаж этот смартфоне стоил от 79 990 рублей, впрочем, он и сейчас доступен по такой цене у официальных ритейлеров.

Но на рынке есть продавцы, которые предлагают iPhone 13 за 60 тыс. рублей. Такие цены доступны в основном в столице, так как там самая высокая конкуренция.

Таким образом iPhone 13 с момента старта продаж подешевел на 15%, а еще через полгода он должен стать еще дешевле.

Цена также должна опуститься и на iPhone SE, так как весной выйдет его обновленная версия с поддержкой 5G.