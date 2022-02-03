В сети показали iPhone c задней панелью, как у бюджетных Android-смартфонов

Обычно при создании нового флагманского смартфона разрабатывается большое количество разных прототипов.

В Сети инсайдер Ben Geskin показал ранние прототипы iPhone X, которые выглядят как обычные китайские смартфоны.

На снимках можно увидеть, что iPhone X рассматривали со сканером отпечатка пальца на задней панели.

При таком решении аппарат выполнили с минимальными рамками вокруг экрана.

Но как известно, iPhone вышли с революционной Face ID, которая позволила отказаться от Touch ID.

По слухам, в iPhone все-таки вернут Touch ID, но когда это произойдет пока неизвестно.