Флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra представлен на пресс-рендерах

Изображениями поделился авторитетный сетевой информатор Evan Blass.

Он очень часто раскрывает достоверную информацию про смартфоны Samsung, и в этот раз он продемонстрировал рендеры и фотографии Samsung Galaxy S22 Ultra.

Изображения подтверждают все ранее раскрытые данные. Так, смартфон поступит в продажу в зеленом и бордовом цветах, но ожидается что будут предлагать и другие цветовые решения.

В Galaxy S22 Ultra установят 6,8-дюймовый экран, а фронтальная камера в аппарате будет на 40 Мп, тогда как на тыльной стороне разместят 108 Мп, 12 Мп и два 10 Мп датчика изображения.

В комплекте с флагманским смартфоном будет поставляться стилус S-Pen, кабель USB-С и скрепка для SIM-карты. Зарядка в комплекте отсутствует.