Приложения YouTube для Android и iOS получили обновленные интерфейсы

Изменения можно увидеть на платформах iOS и Android.

Самый популярный в мире видеосервис YouTube для мобильных устройств получил обновление плеера.

Теперь в полноэкранном режиме проигрывателя доступны все ключевые элементы.

При просмотре ролика на весь экран пользователю с левой стороны будут видны кнопки «Нравится» и «Не нравится», переключения на комментарии и кнопки «Сохранить в плейлист» и «Поделиться».

Справа предлагается вкладка «Дополнительные видео», через которую можно посмотреть рекомендуемый контент.

В плеере для музыки в YouTube тоже добавили изменения. Так, при нажатии по центру, будет открываться справа блок для управления плеером.