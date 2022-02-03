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Приложения YouTube для Android и iOS получили обновленные интерфейсы

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Изменения можно увидеть на платформах iOS и Android.
Самый популярный в мире видеосервис YouTube для мобильных устройств получил обновление плеера.

Теперь в полноэкранном режиме проигрывателя доступны все ключевые элементы.

При просмотре ролика на весь экран пользователю с левой стороны будут видны кнопки «Нравится» и «Не нравится», переключения на комментарии и кнопки «Сохранить в плейлист» и «Поделиться».

Справа предлагается вкладка «Дополнительные видео», через которую можно посмотреть рекомендуемый контент.

В плеере для музыки в YouTube тоже добавили изменения. Так, при нажатии по центру, будет открываться справа блок для управления плеером.

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